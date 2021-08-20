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Китай может принять участие в строительстве ГЭС на Дальнем Востоке

, 10:14

Китай может принять участие в строительстве ГЭС на Дальнем Востоке

Правительство в очередной раз рассматривает проекты строительства новых гидроэлектростанций в дальневосточных регионах. Отечественные компании намерены привлечь к строительным работам китайских инвесторов и инженеров. Инициаторы идеи считают, что ГЭС позволит сократить масштабы наводнений в регионе и получить дополнительные объёмы электроэнергии.

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев направил в Министерство энергетики и «Русгидро» свои предложения по возведению противопаводковых ГЭС. Обильные дожди регулярно поднимают уровень воды в местных реках, что приводит к массовым затоплениям сёл и городов. Впервые идея о совместном с Китаем возведении нескольких ГЭС на Дальнем Востоке была озвучена «РусГидро» семь лет назад. Примерная стоимость проектов составляла 230 миллиардов рублей.

Станции должна была строить российско-китайская компания, которая бы получила по 51 и 49% доли. Часть электроэнергии планировалось продавать в КНР. Через несколько лет китайская сторона отказалась от участия в реализации проектов. В 2019 году Александр Новак, на тот момент глава ведомства по энергетике, признал, что проблему паводков нельзя будет решить посредством ГЭС, так как основной приток воды в Амур идёт с китайской территории. К тому же Дальний Восток не испытывает дефицита электроэнергии, что требует поиска рынка сбыта.

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