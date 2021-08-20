В Челябинске открылась сельскохозяйственная выставка «АГРО-2021»

Ее посетил губернатор Алексей Текслер.
Вчера стартовала региональная агропромышленная выставка «АГРО-2021». В день открытия ее посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем приветственном слове он отметил, что Южный Урал является лидером среди субъектов УрФО почти по всем отраслям агропромышленного комплекса. Этот год, как и прошлый, из-за засухи стал непростым для аграриев. «Я прошу минсельхоз области учесть проблематику, которую внесла засуха, и оказать необходимую помощь», — подчеркнул глава региона. Он добавил, в области ожидается хороший урожай овощей.
С связи с непростой эпидемиологической ситуацией экспозицию было решено представить под открытым небом. Посетители могут увидеть стенды муниципалитетов Челябинской области и ведущих сельхозпредприятий, оборудование для агропромышленного комплекса и другое. На выставке организована зона торговли сезонными овощами напрямую от сельхозтоваропроизводителей и бесплатная ветеринарная помощь для животных.
Деловая программа «АГРО-2021» посвящена агроэкспорту. В онлайн-формате проходят традиционные конкурсы и ярмарка вакансий.
Напомним, что выставка «АГРО-2021» будет работать по 21 августа около ледовой арены «Трактор».
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