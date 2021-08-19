Стали известны получатели грантов «Агростартап»

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19 августа 2021, 12:10 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Конкурс проводило региональное министерство сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2021 году на гранты претендовало 50 человек. Двое из них не были допущены до этапа отбора из-за неточностей в предоставленных документах. Конкурсная комиссия рассмотрела бизнес-планы и выбрала 20 получателей грантов.

Большинство из них планирует заниматься животноводством. По условиям программы получатели грантов должны зарегистрироваться в качестве фермеров и вести хозяйство с положительной динамикой по производственным показателям не менее 5 лет.

Размер гранта зависит от отрасли сельского хозяйства, в которой получатель планирует развивать бизнес: 3 миллиона рублей на разведение крупного рогатого скота и 1,5 миллиона рублей на растениеводство. Всего на господдержку агростартапов в 2021 году в Челябинской области направлено 55,5 миллионов рублей.

Добавим, что мера реализуется в рамках региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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