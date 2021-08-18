Аналитик Мильчакова связала снижение курса евро до 86 рублей с началом повышения цены на нефть

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 августа 2021, 22:23

pixabay.com

На снижение курса евро во время торгов на Московской бирже до 86 рублей сказалось подорожание нефти. Такое заявление сделала Наталья Мильчакова, замруководителя информационно-аналитического центра “Альпари”.

Она отметила, что накануне цены на черное золото “проваливались ближе к $68 за баррель”, а сегодня в утренние часы устремились вверх. Ко всему прочему, как подчеркнула эксперт, в настоящее время американский доллар не такой стабильный, нежели в минувшие недели, пишет RT.

По словам Мильчаковой, причиной тому стали очень слабые данные по розничным продажам за второй летний месяц вчера, и прочие мировые валюты использовали этот шанс, чтобы укрепиться. Специалист заключила, что сейчас курс российской валюты пытается укрепиться по отношению к евро, а американская валюта снижается по отношению к рублю.

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