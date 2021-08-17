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Россия увеличивает закупку валюты для ФНБ

, 13:03

Россия увеличивает закупку валюты для ФНБ

Министерство финансов РФ произвело дополнительную закупку валюты за счёт собранных налогов. Доходы бюджета позволят увеличить Фонд национального благосостояния к концу года ещё на 2 триллиона рублей.

На сегодняшний день в нём накоплено более 13 триллионов рублей. Эксперты негодуют относительно необходимости увеличения фонда в условиях тяжёлого положения экономики. Целесообразнее было бы их направить на решение конкретных задач, однако в правительстве с этим не согласны.

На 14 августа стоимость барреля нефти марки Urals составила 70 долларов против 44 в прошлом году. Все доходы от её продажи, отсечением выше 43 долларов, тоже идут в Фонд национального благосостояния. В августе Минфин закупит на 315,9 миллиарда рублей валюты. Операции с ней позволяют держать курс рубля на стабильном уровне и избегать разбалансировки рынка. Наличие больших денег в казне является большим плюсом для экономики. Главный аналитик компании Esperio Лев Кравец считает, что в России нет необходимости направлять в какие-либо экономические сферы дополнительные деньги. Экономика загружена полностью.

Снятие карантинных ограничений позволит динамично вернуться к докризисному уровню. Финансирование приоритетных расходов можно будет получить за счёт ненефтегазовых доходов.

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