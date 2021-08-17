Белорусские молочники препятствуют российскому импортозамещению своей дешевизной

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17 августа 2021, 11:07

По данным Национального союза производителей молока, на одного россиянина в год приходится 5,5 килограмма сыра. В Европе данный показатель достигает 18 килограммов в год на одного человека.



Молочная отрасль имеет значительный потенциал, однако платёжеспособность граждан за последние годы заметно сократилась. Тем не менее, импорт сыра в стране растёт за счёт дешёвой белорусской продукции. По итогам прошлого года сыры и творог из Белоруссии в Россию составляли 80% от всего импорта. В текущем году поставки сыров из соседней республики увеличились на 26%. Такая тенденция определяется более низкой стоимостью сырого молока в Белоруссии и сыворотки для производства сыров. В итоге разница в цене между белорусским и российским сыром доходит до 40%. На фоне низких доходов россиян продукция из Белоруссии пользуется большим спросом. А российские компании из-за недополучения доходов рискуют провалить несколько инвестиционных проектов.



Другими проблемами для отечественных производителей стали введение маркировки продукции, увеличение стоимости сырья. Также подорожала упаковка готовой продукции. В итоге стоимость сыра увеличилась как минимум на 5%. В таких условиях отечественному производству даже не приходится конкурировать с европейскими производителями.





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