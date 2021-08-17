Сколько стоит диагностика COVID-19 на Южном Урале

Сделать ПЦР-исследование жители региона могут в 10 государственных и 25 частных медицинских учреждениях. Диагностику проводят в 22 городах области.
Стоимость тестирования варьируется от 1 до 2 тысяч рублей. Цена зависит от организации, муниципалитета, а также дополнительных услуг, например, срочности или предоставление документов на иностранных языках.
Самая низкая стоимость зафиксирована в Магнитогорске. В одном из городских медцентров ПЦР-тест можно сделать за 1 тысячу рублей. В Миассе диагностика обойдется чуть дороже, в 1155 рублей. Самое доступное исследование в Челябинске стоит 1400 рублей.
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