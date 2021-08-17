На Южном Урале вырос ввод жилых домов

Городами-рекордсменами оказались Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск.
С января по июль 2021 года в Челябинской области введено 895 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений. Это на 29,9% больше, чем за первое полугодие 2020 года. Цифры опубликовал телеграм-канал «Про экономику 74» с отсылкой на данные Челябинскстата.
Отмечается, что наибольшая площадь введена в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске, а также в Сосновском и Красноармейских районах.
В индивидуальном строительстве тоже наблюдается рост. За 7 месяцев 2021 года южноуральцы построили 611 тысяч квадратных метров. Это в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
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