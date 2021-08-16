Губернатор проведет совещание с бизнес-сообществом региона

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16 августа 2021, 13:04 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Мероприятие запланировано на осень.

Сегодня губернатор Алексей Текслер встретился с президентом президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым.

Главной темой обсуждения стала поддержка малого бизнеса в регионе. Алексей Текслер и Александр Калинин отметили сферы, в которых может развиваться предпринимательство, а также перспективы делового и спортивного туризма на Южном Урале.

Также были обсуждены будущие мероприяимя с представителями бизнеса. Так, планируется встреча губернатора с представителями небольших строительных компаний. А осенью должно состоятся ежегодное совещание главы региона с бизнес-сообществом.

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