Челябинцы считают, что в ресторанах их вкусно кормят за умеренную цену

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16 августа 2021, 12:07 Анна Семенова

Челябинцы любят вкусно покушать. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Согласно опросам, наш город – один из лучших в вопросе общепита.

Об исследованиях, проведенных сервисом SuperJob, пишет сайт Полит 74. Аналитики опросили девять тысяч человек в крупных городах России. Респондентов попросили поставить оценку от 1 до 5 ресторанам своего населенного пункта.

Челябинцы высоко оценили качество подаваемых им блюд. Наш город набрал 4,2 балла (к слову, 5 не удалось получить никому!) и оказался в группе регионов, занявших третье место рейтинга. А в своем личном зачете Челябинск обошел, например, Екатеринбург, Москву и Питер!

На первом месте – Казань. Это единственный город, набравший 4,5 баллов. Здесь соотношение цена – качество блюд оказалась, по мнению опрошенных, оптимальной.

Кстати, 24% челябинцев признались, что цены в местных ресторанах для них слишком высокие, 67% считают, что стоимость блюд в заведениях умеренная, и лишь 1% опрошенных ответил, что ценник в нашем городе на еду низкий.

Челябинцы любят вкусно поесть. В социальных сетях даже существуют группы с большим количеством подписчиков, где южноуральцы делятся своими впечатлениями от похода в то или иное заведение.

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