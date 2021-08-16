Зерновые культуры радуют своей урожайностью аграриев Приморья

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 августа 2021, 11:02

Фото пресс-службы правительства Приморского края

На середину августа сельхозпроизводители края собрали уже почти 65 тысяч тонн пшеницы, овса и ячменя. Урожайность составляет 22 центнера с гектара.

По состоянию на понедельник, 16 августа в Приморье аграрии убрали 29 227 гектаров ранних зерновых культур. Это составляет 87 процентов от плана, уточнили в краевом министерстве сельского хозяйства.

«Благодаря хорошей погоде урожайность зерновых культур увеличилась на два центнера – до двадцати двух центнеров с гектара», – подчеркнули специалисты ведомства.

Как отмечают в краевом минсельхозе, сельхозпроизводители Приморья собрали 32,7 тысячи тонн овса, 16,9 тысячи тонн пшеницы, 15,3 тысячи тонн ячменя.

Отметим, для выполнения показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Приморском крае будут вводить не менее 15 тысяч гектаров залежных земель.

«Это позволит к 2025 году увеличить площадь пашни до пятисот восьмидесяти тысяч гектаров и получить валовый сбор зерновых и сои в объёме один и четыре десятых миллиона тонн», – добавляет глава министерства сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Напомним также, что на увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий аграриев нацеливает реализуемая региональная государственная программа «Развитие сельского хозяйства Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости