По динамике оборота розничной торговли Челябинская область стала второй на Урале

Контрольно-счетная палата Челябинской области представила сведения по ситуации на потребительском рынке уральских регионов. Исследование охватило первое полугодие 2021 года.
По динамике оборота розничной торговли Южный Урал занял второе место, показав прирос на 10,3%. Отмечается, что Челябинская область находится на лидирующих позициях по приросту объемов продаж пищевых продуктов (+13,4%) и платных бытовых услуг (+36,7%) по сравнению с первым полугодием 2020 года.
Добавим, что по обору розничной торговли на душу населения регион занял пятое место (91 969,2 рубля). На первом месте по данному показателю находится Тюменская область (139 650 рублей).
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