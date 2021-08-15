На Южном Урале больше всего зарабатывают страховщики, а меньше всего повара
15 августа 2021, 09:59 Анна Семенова
Челябинскстат предоставил цифры по доходам жителей регионов.
С января по май 2021 года зарплата южноуральцев с учетом инфляции выросла на 1,5%. Месячная зарплата в среднем составила 41492 рубля. И это на 6,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие цифры предоставил Челябинскстат.
Аналитики выделили самые высокие и самые низкие зарплаты по региону. Больше среднего получают специалисты финансовой и страховой сфер, IT, научно-технические сотрудники, те, кто занимается добычей полезных ископаемых, организаторы досуга.
Меньше всего зарплата у обслуживающего персонала в гостиницах, работников сферы общественного питания, сельского и лесного хозяйства.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.