На Южном Урале больше всего зарабатывают страховщики, а меньше всего повара

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15 августа 2021, 09:59 Анна Семенова

Работники школьных столовых зарабатывают немного. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Челябинскстат предоставил цифры по доходам жителей регионов.

С января по май 2021 года зарплата южноуральцев с учетом инфляции выросла на 1,5%. Месячная зарплата в среднем составила 41492 рубля. И это на 6,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие цифры предоставил Челябинскстат.

Аналитики выделили самые высокие и самые низкие зарплаты по региону. Больше среднего получают специалисты финансовой и страховой сфер, IT, научно-технические сотрудники, те, кто занимается добычей полезных ископаемых, организаторы досуга.

Меньше всего зарплата у обслуживающего персонала в гостиницах, работников сферы общественного питания, сельского и лесного хозяйства.

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