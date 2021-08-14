Экономист Вернивский предупредил Украину о грядущем дефолте из-за демографической ситуации

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 августа 2021, 21:28 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Украины через 10-15 лет дефолты могут стать привычным делом. Такого мнения придерживается Павел Вернивский, являющийся советником главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам.

Причиной тому станет, как он отметил, плохая демографическая ситуация. По мнению эксперта, сначала рухнет Пенсионный фонд, долговая нагрузка на отдельно взятого налогоплательщика возрастет, тем самым риск дефолта в стране увеличится.

Вернивский подчеркнул, что Украина столкнется с меньшим инвестиционным притоком в связи с вероятным коллапсом внутри страны. По его словам, если Киев будет бороться с эмиграцией, то решить в некоторой степени проблемы на Украине все же удастся. “Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на “неправильном языке”? Нет, не может”, - добавил экономист.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости