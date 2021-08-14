За год стоимость «квадрата» жилья в Челябинской области выросла на 4364 рубля
14 августа 2021, 19:42 Анна Семенова
Такие показатели касаются квартир в новостройках.
Сегодня все, у кого есть сбережения, стараются вложить их в недвижимость. Разбирают все: от элитных квартир до стареньких «хрущевок» без ремонта. Из-за ажиотажа стоимость квадратного метра быстро поползла вверх.
В Челябинскстате отследили динамику цен за год. Оказалось, что на Южном Урале средняя стоимость «квадрата» в новостройке по сравнению с 2020-м увеличилась на 4364 рубля (с 33752 рублей до 38098 рублей).
Общий объем работ в сфере строительства увеличился на 23,9%. За период с января по март 2021 года в Челябинской области было сдано 3639 домов.
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