Эксперт Симонов назвал отсутствие нужных объемов СПГ главной причиной высоких цен на газ в Европе

На европейской территории наблюдаются высокие цены на газ в большей степени по той причине, что отсутствуют необходимые объемы сжиженного природного газа. Такого мнения придерживается Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности.
Он отметил, что текущим летом на рынок газа Европы, который жители этой территории называли очень конкурентным, не поступил СПГ в нужном объеме. Как раз это и стало главной причиной подорожания газа.
По словам Симонова, авария на заводе “газпрома” под Новым Уренгоем только краткосрочно сказалась на европейских ценах на газ. Специалист подчеркнул, что на подорожании сказались в том числе незначительные объемы голубого топлива в хранилищах и холодный зимний период.
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