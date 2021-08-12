После пандемии челябинцы стали больше тратить на одежду и обувь

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12 августа 2021, 13:06 Анна Семенова

На работе челябинцы отказываются выглядеть плохо. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

Увеличение этой статьи расходов объясняется тем, что люди вернулись в офисы.

Интересную статистику приводит сайт Полит 74 со ссылкой на исследование сервиса Зарплата.ру. Аналитики посчитали, что за время самоизоляции 2020 года россияне почти перестали обновлять гардероб, оборот сегмента «одежда и обувь» упал на 25%. Однако уже в 2021 году ситуация резко изменилась. Траты на наряды выросли втрое.

Согласно опросу, челябинцы стали оставлять больше денег в магазинах одежды и обуви по той причине, что самоизоляция закончилась, и они вернулись в офисы, где каждый день нужно выглядеть красиво.

19% южноуральцев были вынуждены полностью обновить гардероб. Еще 9% признались, что не потратили в этом году ни копейки на обновки.

37% респондентов в месяц выделяют на одежду и обувь для офиса более пяти тысяч рублей. 44% - более десяти тысяч рублей. И 10% готовы тратить на украшение себя более 20 тысяч рублей в месяц.

Кстати, почти половина челябинцев, а именно 47%, сказали при этом, что на остальных покупках продолжают экономить.

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