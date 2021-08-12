Сергей Глазьев об углеродном налоге: России пора переводить экономику на новый технологический уклад

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 августа 2021, 12:14

Фото: msu.ru

Академик РАН Сергей Глазьев в интервью «Аргументам недели» поделился свои мнением о ситуации, связанной с введением Евросоюзом так называемого углеродного налога.



– Что нам делать в этой ситуации?



– Надо перехватывать инициативу. Бороться с вводимым ЕС углеродным налогом бессмысленно, и не надо думать, что он направлен против нас. Наши экспортёры облагаемых этим налогом товаров просто «попадают под раздачу» мер, которые внедряются без оглядки на них в целях стимулирования развития европейской экономики. Конечно, собираемые с них деньги будут использованы для этих же целей. Но, как говорится, «ничего личного, только бизнес». Нам тоже следует озаботиться собственными интересами – выстроить свою систему стимулирования перевода экономики на новый технологический уклад. Но это надо сделать на системной научно обоснованной базе. Прежде всего правильно поставить цели и задачи. Не вестись на чужую климатическую повестку, а навязывать свою. С пониманием того, что делается всё это не столько ради борьбы с глобальным потеплением, сколько для перевода экономики на новый технологический уклад. Опираясь при этом на понимание закономерностей его становления.



– Каких закономерностей?



– В том числе связанных с охраной окружающей среды. Переход на новый технологический уклад выдвигает качественно новые требования к её чистоте. Этот тренд начался ещё в период предыдущей технологической революции. Когда она начиналась, образовался Римский клуб, который выпустил нашумевший доклад «Пределы роста». В нём утверждалось, что человечество находится на грани экологической катастрофы и необходимо предпринимать срочные меры по свёртыванию экономической активности в целях снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду. По расчётам авторов, к настоящему времени человечество должно было бы задохнуться в собственных отходах. Но этого не произошло. Наоборот, несмотря на увеличение экономической активности в несколько раз, загрязнение окружающей среды уменьшилось. Очистилась атмосфера крупных городов, а в европейских реках, превратившихся тогда в сточные канавы, сегодня снова ловят рыбу. Всё это произошло благодаря переходу на новый технологический уклад, ядро которого составили микроэлектроника и информационные технологии с требованиями чистых производственных помещений, тонкая химия с возможностями очистки промышленных выбросов вредных веществ, газовая промышленность, заместившая нефтяную и угольную в генерации прироста электроэнергии. После удовлетворения потребностей населения развитых стран в базовых продуктах встал вопрос о повышении качества жизни, одним из важнейших критериев которого является чистота среды обитания. Нынешний переход к новому технологическому укладу усиливает эту тенденцию в силу как своего гуманитарного характера, так и принципиально новых технологических возможностей использования возобновляемых источников энергии – солнца и ветра. Собственно, в ускорении перехода к ним и заключается основной смысл вводимого в ЕС углеродного налога.



Полностью текст интервью вы можете прочитать на нашем сайте в материале «Сергей Глазьев: Лучше борьба с потеплением климата, чем мировая война»





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