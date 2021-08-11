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Бизнес-омбудсмен Титов, комментируя идею повысить МРОТ до 20 000 рублей, заявил о необходимости органического роста зарплаты

, 13:55

Бизнес-омбудсмен Титов, комментируя идею повысить МРОТ до 20 000 рублей, заявил о необходимости органического роста зарплаты
Борис Титов, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

В России должен наблюдаться органический рост заработной платы. Такое заявление сделал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя предложение повысить МРОТ в стране до 20 000 рублей.

Он подчеркнул, что свободные средства следует задействовать в создании новых рабочих мест и стимулировании новых производств. “Зарплаты должны расти органически, а не по приказу”, - сказал бизнес-омбудсмен.

В Facebook Титов также отметил, что конечный спрос нужно поддерживать целевыми субсидиями для малоимущих граждан. Он назвал повышение уровня жизни россиян отличной целью, однако добавил, что на частный сектор ляжет нагрузка на сумму порядка 600 млрд руб., которую из бюджета не компенсируют.

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