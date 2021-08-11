В загашниках волгоградцы держат более 300 миллиардов рублей

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11 августа 2021, 11:57

Фото if24.ru

За первое полугодие 2021 года, когда цены на продукты и основные товары потребления растут, волгоградцы на банковских счетах держат 293 миллиарда рублей. Для сравнения, бюджет Волгоградской области на этот год – 124 миллиарда рублей, города Волгоград – около 24 миллиардов.

Привлеченные кредитными организациями средства населения за полгода увеличились на 4%, сообщило Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России. Также продолжил расти объем средств на счетах эскроу – это спецсчета, на которые одна сторона совершаемой сделки вносит деньги, они там лежат до тех пор, пока другая сторона не выполнит свои обязательства. На счетах эскроу волгоградцы положили ещё 9 миллиардов рублей.

Средства на расчетных и депозитных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 июля 2021 года увеличились на 23% по сравнению с аналогичной датой прошлого года до 84 млрд рублей. Наиболее интенсивно выросли средства на счетах индивидуальных предпринимателей – на 30% до 12 млрд рублей.

При этом Банк России прогнозирует, что с увеличением процентных ставок эти цифры подрастут ещё:

- В условиях стимулирующей денежно-кредитной политики интерес граждан сместился от традиционных вкладов к альтернативным формам вложений, в том числе к покупке недвижимости, – говорится в отчете главного банка. – Но мы полагаем, что по мере усиления наметившегося роста процентных ставок по банковским продуктам внимание волгоградцев к такой форме сбережений, как банковский вклад, восстановится.

Кроме накопления и сбережения, в Волгоградской области продолжает активно развиваться кредитование физических лиц. В январе-июне 2021 года было выдано 120,5 млрд рублей кредитов, что на 44% больше, чем годом ранее. Рост происходит за счет ипотеки и потребительского кредитования. Кредитный портфель розничных заемщиков по состоянию на 1 июля 2021 в Волгоградской области увеличился в годовом выражении на 17% до 280 млрд рублей (по России в целом – на 22%). Прирост портфеля жилищных ипотечных кредитов в регионе составил 23,5% (до 117 млрд рублей), потребительских кредитов – 13% (до 162 млрд рублей). Высокий спрос на ипотечные кредиты был связан в основном с действием государственной программы льготной ипотеки. Оживление потребительской активности волгоградцев по мере смягчения ограничительных мер стало стимулом для роста потребительского кредитования.

В июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года увеличился срок предоставления ипотечных жилищных кредитов с 17,6 лет до 20,1 лет. Ставки по ипотечным жилищным кредитам - соответственно 6,99% в июне 2021 года при 7,67% годом ранее.

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