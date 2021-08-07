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Директор Alfacash Сошников допустил локальные рывки биткоина к концу августа до 50000 долларов

, 10:09 Источник: РИА Новости

Директор Alfacash Сошников допустил локальные рывки биткоина к концу августа до 50000 долларов
pixabay.com

На сегодняшний день не наблюдаются причины для серьезного снижения курса биткоина. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, к концу третьего летнего месяца цена может вырасти до 45000-50000 долларов, если не будет негативных новостей.

Основатель компании EMCD Михаэль Джерлис подчеркнул, что биткоин вряд ли пойдет вниз к 30 тыс. долларов и ниже. Он отметил, что “негативные новости из Китая о запрете майнинга уже отыграны рынком”. По словам специалиста, на развитии событий скажутся риторика руководства Соединенных Штатов по крипторегулированию и релокация майнинговых предприятий Китая.

По мнению Никиты Сошникова, директора криптовалютного сервиса Alfacash, в ближайшее время курс биткоина, судя по всему, не снизится. Он сообщил, что на крипторынке можно наблюдать позитивные настроения. "К концу августа я ожидаю рывок биткоина и закрепление выше 40000 долларов. Возможно, локальные рывки к 50000 долларов",- добавил эксперт.

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