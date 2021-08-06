Глава Минтруда Котяков заявил, что безработица в РФ возвращается к допандемическим показателям

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6 августа 2021, 12:41 Источник: Россия 24

глава Минтруда Антон Котяков, mosoblduma.ru/via Global Look Press

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил в пятницу, 6 августа, что безработица на территории страны в настоящий момент возвращается к допандемическим показателям.

Антон Котяков в беседе с журналистами заявил, что безработица "достаточно хорошими темпами" возвращается на уровень, который был в России до пандемии коронавируса нового типа. Глава Минтруда уточнил, что данный показатель находится на уровне 4,8%. До эпидемии уровень безработицы составлял 4,6-4,7%.

Согласно данным ведомства на 28 июля, количество официально зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 1,11 миллиона человек, что на 60% меньше по сравнению с началом текущего года.

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