Экономист Никита Масленников прокомментировал сообщения о снижении цены на нефть Brent

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 августа 2021, 12:41

фото: pixabay.com

Никита Масленников, руководитель направления "финансы и экономика" Института современного развития,

прокомментировал информацию о снижении цены нефти марки Brent менее 70 долларов за баррель впервые с 21 июля.

Известный экономист объяснил, что стоимость нефти понизилась в связи со вспышкой коронавируса в Китае. О вспышке COVID-19 в КНР рынки узнали в начале недели, и с понедельника цена пошла вниз. По словам Масленникова, финансовые аналитики рассуждают, что если начался карантин, ограничивающий поездки граждан, ограничены транспортные перевозки, то последует некая приостановка экономики и деловой активности. "Соответственно, спрос на нефть будет снижаться", — пояснил эксперт.

По его мнению, ситуация "может быть достаточно короткой", все буде зависеть от развития событий в Китае. "Какого-то сильно критического влияния это может и не оказать, но август будет довольно сложный", — прогнозирует Масленников в беседе с RT.

Ранее стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на 09:46 мск опустилась до $69,97 за баррель. К 09:56 она вновь поднялась до $70,16 за баррель.

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