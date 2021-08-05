Южноуральские организации наращивают оборот

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5 августа 2021, 08:30 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Региональная контрольно-счетная палата представила экспресс-анализ за первые 6 месяцев текущего года.

За первые полгода 2021 года оборот предприятий Челябинской области составил 2404 миллиарда рублей. Это на 505 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата региона.

Наибольший прирост продемонстрировали следующие сферы: культура, спорт и досуг; профессиональная, научная и техническая деятельности; производство бумаги и изделий из бумаги.

В телеграм-канале ведомства сообщается, что оборот организаций — это один из базовых показателей деловой активности. Зафиксированный темп роста оборота (+26,6%), превышающий темп инфляции (+5,5%) свидетельствует об увеличении физических объемов производства товаров и услуг на предприятиях Южного Урала.

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