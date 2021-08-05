Южноуральские компании могут получить инвестиционный налоговый кредит

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5 августа 2021, 07:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Такая мера поддержки поможет бизнесу высвободить финансы и направить их на развитие дела.

Пресс-служба правительства Челябинской области сообщает, что в регионе определен порядок решений по предоставлению инвестиционного налогового кредита. Он позволит организациям изменять сроки уплаты налогов.

Инвестиционный налоговый кредит можно получить по налогу на прибыль в части, зачисляемой в бюджет региона, а также по областным налогам — имущественному и транспортному. Срок действия кредита — от 1 года до 5 лет. Как пояснила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, получившие кредит организации в определенных пределах смогут уменьшить свои налоговые платежи, а затем поэтапно уплатить суммы кредита и начисленных процентов по ставке ½ от ставки рефинансирования.

Воспользоваться такой мерой поддержки могут компании, проводящие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также осуществляющие инновационную деятельность или имеющие другие основания из списка, опубликованного на сайте правительства региона. Претендентам на получение кредита нужно направить заявление и документы в министерство экономического развития Челябинской области.

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