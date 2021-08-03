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Государство собирает с работающих пенсионеров в 100 раз больше денег, чем возвращает

, 13:50 Источник: ng.ru

Государство собирает с работающих пенсионеров в 100 раз больше денег, чем возвращает
Фото: pixabay.com

Индексация выплат для работающих пенсионеров запрещена государством с 2016 года. Власти отказываются индексировать пенсии, даже несмотря на высокую инфляцию, имея при этом профицитный бюджет. Вместо этого в августе каждый работающий пенсионер получит доплату, не превышающую 279 рублей. Суммарная доплата составит меньше 1% от денег, которые ПФР получил за труд работающего пенсионера в 2020 году.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, прибавка к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2020 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. Максимальная доплата от перерасчета не может составлять более 279 руб., поскольку она ограничена тремя пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте. Стоимость пенсионного коэффициента за 2020 год – 93 рубля.

Решение Минфина о запрете индексации с 2016 года нанесло госбюджету колоссальный ущерб. После запрета индексации пенсий каждый третий работающий пенсионер перестал платить взносы в пенсионную систему РФ. В первый год после запрета индексации пенсий ПФР потерял в пересчете на сегодняшние деньги около 700 млрд руб. При этом разъяснения министра финансов Антона Силуанова ограничиваются тем, что пенсии работающим пенсионерам не индексируют, поскольку они получают зарплату.

По данным Росстата, в настоящее время около 8,9 млн пенсионеров продолжают легально работать и платить деньги в ПФР. При средней зарплате в стране около 50 тыс. руб. они заплатили пенсионной системе около 1,2 трлн руб. Даже если предположить, что каждый работающий получит максимальную доплату к пенсии в 279 руб., то общие выплаты из ПФР составят в этом году чуть более 12 млрд руб. На самом деле расходы ПФР на «беззаявительный перерасчет» будут существенно меньше, поскольку часть работающих получит доплату не 279 руб., а только 93. Таким образом, государственная пенсионная система собирает с работающих пенсионеров в 100 с лишним раз больше денег, чем потом им возвращает.

«Ситуация с перерасчетом пенсий для работающих на совершенно издевательские суммы вообще уже напоминает какое-то Зазеркалье», – отмечает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Он подчеркивает, что даже личное распоряжение Путина разобраться с возможностями индексаций для работающих пенсионеров до сих пор не возымело никакого значимого эффекта. При этом эксперт считает, что даже мизерная доплата к пенсии накануне выборов может иметь влияние на их результат.

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