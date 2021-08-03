Челябинцы при покупке жилья предпочитают новостройки

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3 августа 2021, 09:58 Анна Семенова

Новостройки челябинцам милее. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

В то время как по стране наблюдается интерес к вторичке.

О результатах исследования «СберСтрахования» пишет сайт Полит 74. По всей стране о том, чтобы купить квартиру, подумывает 24% опрошенных респондентов. Популярны «однушки» примерной стоимостью 1,9 млн рублей и в уже обжитых домах.

Челябинск из общей картины выбивается. Здесь более 50% опрошенных жителей предпочитают покупать квадратные метры в новых домах. Такая же история наблюдается в соседнем Екатеринбурге, а также Тюмени, Томске, Хабаровске.

Возможно, такой спрос именно на новостройки связан в нашем городе с большим количеством вводимых квадратных метров разной ценовой категории. Активно застраивается «северок» в районе улицы Бейвеля. Также появилась информация о том, что вместо Каширинского рынка вскоре появится элитный жилой комплекс от застройщика «Голос Девелопмент» (бывший «Легион»).

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