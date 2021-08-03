Южный Урал назван в числе регионов-лидеров по доведению субсидий аграриям

Челябинская область вошла в топ-5 субъектов России.
По доведению федеральных субсидий аграриям Южный Урал стал пятым в стране регионом. Такие данные предоставило министерство сельского хозяйства РФ на основе сведений оперативного мониторинга доведения бюджетных средств.
На условиях софинансирования из федерального бюджета до южноуральских аграриев доведено более 73% ассигнований. Это около 1,2 миллиардов рублей по данным на начало августа.
Пресс-служба правительства региона сообщает, что аграриям также доступно льготное кредитование. Сельхозтоваропроизводителям Челябинской области выдано инвестиционных и краткосрочных кредитов с пониженной процентной ставкой на общую сумму 14 миллиардов рублей.
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