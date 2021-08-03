Банк России: Крым и Севастополь выбились в лидеры по росту вкладов населения

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 августа 2021, 07:32 Источник: РИА Новости

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На первое июля текущего года Крым и Севастополь по росту вкладов населения за год оказались на первых позициях, оставив позади все прочие российские регионы. На это указывает статистика ЦБ РФ.

По словам Максима Осадчего, начальника аналитического управления банка БКФ, Крымский полуостров и Севастополь оказались “лидерами роста вкладов и других привлеченных средств физических лиц за год”. Если говорить о Крыме, то там показатель вырос на 21,6%, а в Севастополе - на 20%.

Аналитик подчеркнул, что в данных регионах наблюдается рост экономической активности граждан и эффект низкой базы. На третьей строчке закрепился Краснодарский край. Там показатель увеличился на 13,5%. По России отмечался рост в 9%, добавил специалист.

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