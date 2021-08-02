Кудрин заявил об эксплуатации Россией изжившей себя модели экономики

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости превращения России в более конкурентоспособную страну для экспорта, назвав его для отечественной экономики “бесконечной Вселенной”. Сейчас же, как он отметил, РФ задействует изжившую себя модель экономики.
По мнению Кудрина, чтобы России удалось перейти к новой модели, потребуется наличие внутренних инвестиций, а также экспортный прорыв. “Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров”, - сказал он.
Кудрин подчеркнул, что в течение последних лет в стране наблюдаются весьма низкие темпы экономического роста. “Экономика спроса” ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти - это старая модель”, - добавил председатель Счетной палаты.
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