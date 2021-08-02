Промышленные предприятия Южного Урала могут получить адресную поддержку

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2 августа 2021, 14:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Для малых и средних компаний действует региональная программа.

В Челябинской области открыт прием заявок на участие в третьем конкурсном отборе в региональную программу «Адресная поддержка повышения производительности труда» в форме «Адресная поддержка». Она рассчитана на малые и средние промышленные предприятия Южного Урала. Отбор заявок ведет Фонд развития промышленности Челябинской области.

Напомним, что программа «Адресная поддержка повышения производительности труда» была разработана по поручению губернатора Алексея Текслера. Она является аналогом национального проекта «Производительность труда».

Участники программы смогут увеличить производительность труда на 5, 10 и 15% за три года с минимальными материальными затратами за счет внедрения бережливого производства.

Подробная информация о возможных формах участия и требованиях к предприятиям представлена на сайте правительства Челябинской области.

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