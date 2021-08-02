Средний размер ипотеки на Южном Урале оказался одним из минимальных в УрФО
2 августа 2021, 07:56 Татьяна Михайлова
Это указывает на низкую стоимость условного квадратного метра.
Телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг регионов Уральского федерального округа по среднему размеру ипотечных кредитов, которые берут жители субъектов на приобретение жилья. Основой исследования стали данные РИА «Новости» по рынку ипотечных кредитов в регионах России за первые 5 месяцев 2021 года.
Челябинская область оказалась на втором месте рейтинга. Средний размер ипотеки на Южном Урале составляет 1,82 миллиона рублей. Это один из самых минимальных показателей в УрФО. Челябинская область уступает только Курганской, где этот показатель равен 1,8 миллиона рублей.
Самые крупные заимствования делают жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов: 2,98 и 3,42 миллиона рублей соответственно.
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