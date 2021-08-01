В последнюю неделю июля челябинцы тратили деньги на авиабилеты и книги

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1 августа 2021, 11:51 Анна Семенова

Челябинцы активно тратили деньги на авиабилеты. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Потребительскую активность проанализировали специалисты сервиса «Тинькофф Индекс».

Потребительская активность по сравнению с прошлым, пандемийным, годом, у южноуральцев выросла на 26%. Такие данные приводит сайт Полит 74 со ссылкой на сервис «Тинькофф. Индекс». Это объяснимо, возможностей для покупки некоторых позиций стало куда больше после снятия ограничений.

Например, с 24 по 30 июля жители Челябинской области активно тратили деньги на покупку авиабилетов. За неделю рост по этой категории составил 29%, за год - 19%. На втором месте по затратам оказались книги. Челябинцы заплатили за товары для духовного роста на 26% больше, чем неделей ранее и на 50% больше, чем в прошлом году. Третью строчку заняли автоуслуги. За год прирост затрат в этой категории составил 31%, за неделю – 16%.

В целом обороты бизнеса на Южном Урале выросли за неделю на 21%.

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