Набиуллина объяснила, почему Центробанк продолжит вести жесткую кредитно-денежную политику

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31 июля 2021, 19:05 Источник: ТАСС

Эльвира Набиуллина, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России будет долгосрочным явлением, и Центробанк продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику.

В интервью газете Financial Times Нибиуллина сказала, что "инфляция - это налог на бедность".

Она отметила, что "именно бедные страдают больше всего". По ее словам, поэтому политика ЦБ по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства, направлена на улучшение положения россиян.

Как напомнила Набиуллина, в России "был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов", и россияне жили при низком уровне инфляции довольно непродолжительные промежутки времени.

Глава ЦБ подчеркнула, что жесткая кредитно-денежная политика - экстренные меры, и они не должны быть длительными по времени, поскольку необходимо расширять производство, для которого нужны инвестиции. "Для инвестиций необходимо, чтобы условия, в том числе таможенные пошлины и налоги, были предсказуемыми",- заключила Набиуллина.

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