Цена на хлеб в Челябинской области оказалась самой низкой в УрФО
30 июля 2021, 08:08 Татьяна Михайлова
Федеральным правительством разработаны меры поддержки сельскохозяйственных производителей.
Как рассказала во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс» руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова, цена одного килограмма хлебобулочных изделий из пшеничной, ржаной муки и смеси ржано-пшеничной муки в Челябинской области ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу.
Глава регионального управления также рассказала журналистам о мерах поддержки сельхозпроизводителей и о методических рекомендациях по раскрытию информации торговыми сетями.
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