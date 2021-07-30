Цена на хлеб в Челябинской области оказалась самой низкой в УрФО

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30 июля 2021, 08:08 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Федеральным правительством разработаны меры поддержки сельскохозяйственных производителей.

Как рассказала во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс» руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова, цена одного килограмма хлебобулочных изделий из пшеничной, ржаной муки и смеси ржано-пшеничной муки в Челябинской области ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу.

Глава регионального управления также рассказала журналистам о мерах поддержки сельхозпроизводителей и о методических рекомендациях по раскрытию информации торговыми сетями.

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