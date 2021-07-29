Аналитик Юшков связал слова Макогона о риске прекращения «Газпромом» транзита газа с намерением навешивать на РФ ярлык «агрессора»

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29 июля 2021, 22:33

Danil Shamkin/Global Look Press

Игорь Юшков, являющийся ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, высказался о заявлении главы “Оператора ГТС Украины” Сергея Макогона о том, что российский “Газпром” может полностью прекратить транзит газа через украинскую территорию.

Юшков полагает, что Киев будет заявлять об использовании энергетики Российской Федерацией в качестве оружия. Кроме того, он ожидает провокации со стороны Украины, связанные якобы с “подрывом безопасности” этой страны, пишет RT.

“Мне кажется, что стратегия Украины будет направлена на то, чтобы навешивать на Россию, на “Газпром” ярлык “агрессора”, - сказал российский эксперт.

При этом Юшков отметил, что Россия не решится на такие действия, имея в виду использование энергетики как оружия. По словам эксперта, РФ, Киев и Европа должны сесть за стол переговоров и спокойно обсудить газовый вопрос. Он допустил, что если украинская сторона предложит конкурентный тариф, то Россия сможет поставлять газ, к примеру, в Румынию и Молдавию через территорию Украины.

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