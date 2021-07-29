Челябинская область – на первом месте по продаже продуктов в УрФО

Аргументы Недели → Экономика

29 июля 2021, 17:02 Анна Семенова

Южноуральцы активно покупают продукты. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

В УрФО Челябинская область заняла первые позиции по динамике оборота розничной торговли (второе место) и по продаже продуктов (первое место).

Специалисты говорят, что динамика со знаком плюс по этим направлениям может говорить о восстановлении экономики в регионе.

Что касается оборота розницы на душу населения, то здесь Челябинская область занимает пятое место. Впереди всех – Тюменская область.

Кстати, в Челябинской области зафиксирована самая низкая цена на хлеб из пшеничной муки I и II сортов, из ржаной муки и из смеси ржано-пшеничной муки в УрФО.

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