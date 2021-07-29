Независимый финансовый аналитик Нечитайло назвал «лукавыми цифрами» доклад Росстата о росте доходов россиян

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29 июля 2021, 13:12 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Независимый финансовый аналитик Владимир Нечитайло назвал «лукавыми цифрами» доклад Росстата о «рекордном» росте доходов россиян по итогам второго квартала 2021 года.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы российских граждан в апреле-июне 2021 года, в сравнении с показателем за аналогичный показатель 2020 г., увеличились на 6,8%, а по сравнению с январем-мартом этого года рост доходов составил 14,6%.

Владимир Нечитайло объяснил, что «неимоверный рост» доходов в основном связан с низкой базой 2020 года, расчеты которой Росстат в очередной раз пересмотрел, смягчив обвал во втором квартале 2020-го с 7,5% до 7,1%.

Аналитик отметил, что «ведомство в четвертый раз меняет оценку обвала доходов россиян во втором квартале 2020 года, который стал самым кризисным».

По мнению Нечитайло, доклад Росстата носит заказной характер, а ангажированность главного статистического ведомства продолжится до тех пор, пока оно будет находиться в подчинении Минэкономразвития РФ, - сообщает «Свободная пресса».

Эксперт считает, что «хлопать в ладоши и делать далеко идущие выводы из цифр, озвученных Росстатом», не надо.

По словам Нечитайло, финансовое состояние многих россиян во время пандемии ухудшилось, а потребительские цены растут, растут цены на услуги ЖКХ. По его мнению, только у чиновников на бумаге все хорошо.

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