Патентные исследования предпринимателям Приморья проведут бесплатно

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28 июля 2021, 09:47

Новую услугу по поддержке малого и среднего бизнеса предлагает центр «Мой бизнес» предпринимателям Приморского края. Им бесплатно помогут оценить коммерческую значимость сделанных изобретений, а также обезопасят от претензий патентообладателей.

Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края – одна из целей региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы. На её достижение направлена и новая комплексная услуга центра «Мой бизнес».

Как поясняют специалисты центра «Мой бизнес», патент – это документ, который доказывает исключительное право на изобретение и приравненные к ним средства. Регистрирует м выдаёт патент Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Чтобы пройти государственную регистрацию и получить патент, компаниям необходимо провести соответствующее исследование.

«Это позволит обезопасить бизнес, проверить наличие запатентованных аналогов и разработать подходящую стратегию», – отмечают в центре «Мой бизнес».

Важно отметить, что услуга предоставляется бесплатно. Более того, она включает в себя анализ технического уровня, оценку патентоспособности объекта интеллектуальной деятельности, проверку патентной чистоты и анализ конкурентоспособности продукции.

«По результату оказания услуги предприниматель получит отчёт о патентном поиске изобретения, в котором указано, оригинален ли его прототип или разработка, а если нет, то по каким параметрам», – поясняет директор структурного подразделения центра «Мой бизнес» –Центра поддержки предпринимательства Виктория Петрова.

Кроме того предпринимателя проконсультируют по патентным исследованиям, расскажут, как оформить торговую марку и патент, что поможет правильно рассчитать будущие затраты – как временные, так и финансовые.

Для помощи в проведении патентного исследования предпринимателям необходимо заполнить форму заявки. После чего, в течение трёх рабочих дней с заявителем свяжется специалист центра. Услуга предоставляется в случае положительного заключения по результатам прескоринговой оценки надёжности и возможных рисков. При поддержке центра «Мой бизнес» субъект малого и среднего предпринимательства может получить одну комплексную услугу в год. Подробно об этом проконсультируют по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Как отмечают краевые власти, поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть своё дело в Приморье, является одним из ключевых направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в крае.

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