Челябинцы занимают в микрофинансовых организациях почти 8 тысяч в месяц
28 июля 2021, 09:29 Анна Семенова
После карантинного 2020 года рынок микрозаймов полностью восстановился. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.
В июне текущего года россияне занимали до зарплаты в среднем 8,46 тысяч рублей. Это совсем немного больше, чем в мае, тогда этот показатель составлял 8,40 тысячи.
В Челябинской области берут чуть меньше – в июне средняя сумма займа составила 7785 рублей. Однако в сравнении с прошлым годом в нашем регионе наблюдается серьезный рост. В 2021 году в микрофинансовых организациях южноуральцы берут на 8,5% больше, чем в 2020-м.
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