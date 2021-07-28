Челябинцы занимают в микрофинансовых организациях почти 8 тысяч в месяц

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28 июля 2021, 09:29 Анна Семенова

Челябинцы берут в долг чуть меньше, чем средний россиянин. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

После карантинного 2020 года рынок микрозаймов полностью восстановился. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В июне текущего года россияне занимали до зарплаты в среднем 8,46 тысяч рублей. Это совсем немного больше, чем в мае, тогда этот показатель составлял 8,40 тысячи.

В Челябинской области берут чуть меньше – в июне средняя сумма займа составила 7785 рублей. Однако в сравнении с прошлым годом в нашем регионе наблюдается серьезный рост. В 2021 году в микрофинансовых организациях южноуральцы берут на 8,5% больше, чем в 2020-м.

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