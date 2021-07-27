В Челябинске на 25% подорожала суточная аренда комнат
27 июля 2021, 17:10 Анна Семенова
В то время как средняя цифра роста по стране – 14%
Казалось бы, аренда комнат в коммуналке – это пережиток прошлого. Ан нет! Услуга живет и процветает! В Челябинске рост цен на аренду такого жилья вырос на 25%, в то время как в среднем по стране эта цифра составила 14%.
Как сообщает «МК-Челябинск», в июле текущего года желающих снять угол в коммуналке стало больше на 37% по сравнению с 2020-м. Это показатель по всей стране.
«Авито.Недвижимость» отмечает, что в Челябинске сегодня средняя стоимость суток составляет 500 рублей. При этом спрос на жилье подобного рода не так уж высок. Предложений на рынке также не становится больше.
Самые дешевые комнаты можно найти в Ленинском районе и на ЧМЗ. Самые дорогие квадратные метры, ожидаемо, в центре города.
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