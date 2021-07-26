В России появились новые бедные

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26 июля 2021, 15:52 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Правительство РФ поставлено перед дилеммой: ему предстоит решить, о снижении какой конкретно бедности оно будет отчитываться перед президентом после слов Владимира Путина о необходимости ее снижения в два раза. Ранее правительство решило перейти на новый прожиточный минимум, который будет рассчитываться в привязке не к потребительской корзине, а к медианному доходу. Тем временем уже по новым расчетам в 2021 году бедных в России стало примерно на 20% больше.



Медиана – это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины – ниже. С 2021 года для прожиточного минимума пропорция устанавливается на уровне 44,2% от медианы. Тем самым прожиточный минимум сейчас составляет 11 653 руб. Также стало известно, что, согласно данным Минтруда, в 2022 году прожиточный минимум достигнет 11 950 руб. в месяц. При этом на основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные показатели и у каждого региона они будут разными.



В майском указе президента от 2018 года прописывалось, что нужно снизить уровень бедности в стране в два раза до 2024 года. В указе Путина от 2020 года говорится о снижении к 2030 году уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года. Но после изменения методики расчета прожиточного минимума все новые данные по бедности перестают быть сопоставимыми со старыми, и сравнивать их больше нельзя.



В Росстате сообщили, что «вопрос сопоставления данных, рассчитанных на основе прежней методологии и с использованием нового алгоритма расчета прожиточного минимума, находится в стадии обсуждения».



«Выбирается наилучший вариант, позволяющий оценить изменения в долгосрочной перспективе», – уточнили в ведомстве.



Между тем эксперты утверждают, что старые и новые данные сравнивать нельзя.



«На тактическом уровне нужно вести расчет бедности сразу по двум методикам, по крайней мере до конца срока действия нынешнего указа. А на стратегическом уровне надо отработать методику определения коэффициента соотношения медианного дохода и прожиточного минимума»,- считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Росстат приводит данные о том, какую долю в стране составляли люди с доходами ниже 40% от медианы, ниже 50%, ниже 60%. И в 2020-м доля населения со среднедушевым доходом ниже 40% от медианы резко подскочила: она составила 13,6% от населения РФ против примерно 11,4–11,6%, которые фиксировались в 2017–2019 годах. На основе этих данных можно предположить, что, во-первых, примерно так же увеличилась доля граждан с доходами ниже 44,2% от медианы и, во-вторых, что в прошлом году «новых бедных» стало почти на 20% больше, чем было годом ранее.





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