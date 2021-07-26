В Челябинске стали активно скупать вторичное жилье
26 июля 2021, 14:00 Анна Семенова
Наш город вошел в топ-10 регионов, где наблюдается такой ажиотажный спрос
Рост продаж на челябинском рынке недвижимости наблюдается уже давно. Пользуясь льготной ипотекой, южноуральцы скупали квартиры в новостройках. Теперь интерес вырос и к вторичному жилью.
Желая вложить накопленные средства в квадратные метры, челябинцы попали в десятку городов, где наиболее ярко наблюдается ажиотаж. Наравне с Екатеринбургом и Москвой спрос на вторичку на Южном Урале вырос в 1,6 раза.
Такое положение на рынке, по мнению экспертов, увеличит конкуренцию между продавцами и поможет сдержать рост цен (за год по стране они поднялись на 24%).
Кстати, специалисты портала «Авито.Недвижимость» отмечают повышенный спрос на квартиры в пятиэтажных домах. Покупателей привлекают удобные планировки, развитая инфраструктура, озеленение.
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