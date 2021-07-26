РБК: углеродный налог Евросоюза может обойтись России в 1,1 миллиарда евро

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26 июля 2021, 08:00 Источник: РБК

евро, pixabay.com

Сотрудники РБК провели расчеты по методике, подтвержденной в Минэкономразвития, и заявили, что трансграничное углеродное регулирование ЕС может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений минимум в 1,1 миллиарда евро в год.

Согласно последним данным, исходя из объемов импорта прошлого года, налог затронет российские поставки в Евросоюз на сумму около 7 миллиардов евро (7,3 процента от общего импорта товаров из России в ЕС в 2020 году), а в натуральном выражении данный показатель составит 16,3 миллиона тонн.

В РБК отметили, что максимальную сумму придется заплатить за ввоз из РФ железа и стали – 655 миллионов евро и азотных удобрений – 398 миллионов евро.

Напомним, 14 июля Еврокомиссия обнародовала проект трансграничного углеродного регулирования, целью которого является "уравнение" продукции, произведенной на территории ЕС, где выбросы CO2 на производстве минимизируются, и импортируемую из других стран, где уровень выбросов высокий.

ЕК предложила к 2026 году постепенно ввести в Европейском союзе сбор на импорт ряда товаров, производство которых требует серьезных выбросов CO2. Среди них значатся цемент, удобрения и сталь.

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