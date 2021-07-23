Экономист Любомудров заявил, что Россия от пандемии может «выйти в плюс»

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23 июля 2021, 21:40 Источник: Свободная пресса

медик, фото: pixels.com

Член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Любомудров заявил, что пандемия косвенно помогает стране «освободиться от зависимости Запада». По его словам, Россия вполне может выйти в плюс.

Любомудров отметил, что коронавирус стал «ужасным бедствием не только для России, но и для всего мира». При этом он утверждает, что у страны появилась возможность «развивать самодостаточную экономику».

«Дезинтеграция единого мирового пространства, к которому хотят привести глобалисты, из-за ковида пошла быстрее: нарушились логистические цепочки, свернулись многие совместные проекты, страны начали закрываться … Нам надо освободиться от вассальной зависимости от того, что делается на Западе. И пандемия нам в этом помогает», - пояснил эксперт.

Он считает, что, чем больше Россия будет производить у себя на территории сложных изделий, тем больше в стране будет оставаться добавленной стоимости.

«Тем больше у нас будет формироваться доходной базы для развития промышленности, для повышения доходов граждан», - добавил экономист.

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