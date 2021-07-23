Рынок или супермаркет: где в Челябинске овощи стоят дешевле

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23 июля 2021, 15:03 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Депутаты и общественники сравнили стоимость ингредиентов для борща.

Издание «Челябинск сегодня» рассказало о проверке цен на овощи, которую сегодня провели депутат Законодательного Собрания Сергей Буяков, общественники и журналисты. Делегация побывала в челябинских гипермаркете и на рынке.

За основу был взят «борщевой» набор: морковь, свекла, лук, капуста и картошка. Так, цена моркови в гипермаркете варьируется от 69,99 до 129,99 рублей за килограмм. На рынке ее готовы продать за 60 рублей / килограмм.

«Наш мониторинг дает результат, пусть не тот, который нам хотелось получить, но мы сегодня увидели, что на свеклу цена со 120 рублей снизилась до 85 рублей, — прокомментировал Сергей Буяков. — Конечно, это много, но тенденция к снижению есть. Проблема требует системного решения. Мы говорим о субсидиях и поддержке фермеров, сельского хозяйства».

Сколько стоят другие овощи в магазине и на рынке можно узнать в материале по ссылке.

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