В Челябинской области растет промышленное производство

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 июля 2021, 13:02 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Специалисты сравнили данные по первым полугодиям 2021 и 2020 годов.

За первые шесть месяцев текущего года индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 13,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные опубликовал телеграм-канал экономического блока правительства «Про экономику 74» с отсылкой на данные Челябинскстата.

В исследовании отмечается положительная динамика в обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых, обеспечении электроэнергией, газом и паром.

Сообщается, что рост индекса промышленного производства свидетельствует о высоком уровне деловой активности южноуральских организаций.

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