Ремонт: больше всего подорожали металл – на 100%, древесина на 70%, утеплители на 40%

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 июля 2021, 11:42

С начала пандемии стоимость ремонта квартир выросла на треть из-за подорожания строительных материалов. Рост стал особо заметен в начале лета, когда начался сезон ремонта. Девелоперы считают, что цены «подрастут» ещё на 7% в ближайшие месяцы.



Больше всего подорожали металл – на 100%, древесина на 70%, утеплители на 40%. Также цена увеличилась на фанеру, отделочные материалы, электротехническую продукцию.



Это системная проблема. Стоимость формируется с учётом инфляции, валютного курса, логистических цепочек. Удорожание пластика привело к росту цен на электротовары, сантехнику. Увеличение стоимости доставки иностранных материалов взвинтило цены на напольные покрытия, лакокрасочные материалы, керамику.



Закрытие границ на карантин не позволило мигрантам из стран СНГ приехать в Россию, создав тем самым дефицит рабочих рук. Это усугубило проблему, так как именно в летний период осуществляется основная часть ремонтных и строительных работ.



Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке крупных строительных компаний и производителей стройматериалов. Надзорное ведомство осуществляет ценовой мониторинг, препятствуя резкому росту цен на отечественном строительном рынке.





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