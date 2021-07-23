Пандемия вывела в лидеры фармацевтическую отрасль

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 июля 2021, 10:49

За прошлый месяц промышленное производство в России увеличилось на 10%. По данным Росстата, ряд производств в стране выходит в лидеры роста из-за ажиотажного спроса. Наибольшие успехи наблюдаются в фармацевтической отрасли.



Выпуск лекарственных препаратов и медицинских материалов за июнь текущего года в годовом выражении увеличился на 9,2%. А за первые шесть месяцев 2021 года рост составил 21%. В первый месяц лета в России изготовили 905 миллионов доз вакцин. Это на 21% больше, чем за июнь прошлого года.



Заметные успехи наблюдаются в обрабатывающей промышленности. Её рост по итогам прошлого месяцев составил 4,3%. Отрасли, занимающиеся обеспечением электроэнергий, газом выросли на 3,4%. В минус ушла только добыча. Спад составил 12%.



Увеличение спроса приводит к повышению стоимости товаров. Компании пытаются компенсировать потери прошлого года, когда спрос был на минимальном уровне. Пессимизм промышленников заключается в неясности текущей ситуации и её дельнейших перспектив. Риском для отечественного производства выступает ослабление рубля. Порядка 5% предприятий не могут начать работу, обеспечить производство и выйти в плюс из-за того, что им отказано в получении кредита.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости