Михаил Коган рассказал, почему доллар может потерять свое место международной валюты

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23 июля 2021, 10:54 Турана Гулиева,

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что доллар стал меньше фигурировать в международных операциях.

Эксперт оправдал это тем, что вместо доллара свое место укрепляет юань: «Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара».

Коган полагает, что жить доллару как мировой валюте осталось около 50-ти лет. По его прогнозам Евросоюз и Китай могут сдвинуть доллар с места, а ключевой валютой станет юань.

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